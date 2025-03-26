Polis Ekiplerinden Anlamlı Ziyaret Etkinliği

BİLECİK EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ANLAMLI ETKİNLİĞİ

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, önemli bir etkinlik gerçekleştirdi. Bilecik Özel Eğitim Okulları’nda eğitim gören özel ihtiyaçlı öğrencileri ziyaret eden ekipler, çocuklarla çeşitli oyunlar ve etkinlikler düzenledi. Polis memurlarıyla bir araya gelen özel ihtiyaçlı çocuklar, gün boyunca eğlenceli anlar yaşadı.

ÖĞRENCİLERİN MUTLULUĞU

Polis abla ve ağabeyleriyle keyifli zaman geçiren öğrencilerin mutlulukları, etkinliğin anlamını bir kez daha vurguladı. Toplum Destekli Polislik ekipleri tarafından organize edilen bu tür etkinlikler, toplumsal dayanışmanın güçlenmesi ve farkındalığın artmasına katkı sağlıyor.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN GELECEK PLANI

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, topluma yönelik bu tarz anlamlı çalışmalara devam edeceğini belirtti. Özel ihtiyaçlı bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik aktiviteleri desteklemeye kararlı olduğunu ifade etti.