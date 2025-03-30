Polis Ekiplerinden Bayramda İkramlı Denetim

POLİS EKİPLERİNDEN BAYRAM DENETİMİ

Edirne’de, bayram tedbirleri kapsamında polis ekipleri tarafından denetim yapıldı. Bu denetim, Atatürk Bulvarı ile Selimiye Meydanı’nın kesiştiği noktada gerçekleştirildi. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, sürücülere bayramlarını kutlayarak güvenlik önlemlerinin önemini vurguladı.

İKRAM VE UYARI ACTİVİTESİ

Polis ekipleri, olası olumsuzluklara karşı sürücülere ve yolculara kolonya ile şeker ikram etti. Hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı ve seyir halindeyken telefonla konuşma gibi konularda bilgilendirme yaparak dikkatli olmaların önemini anlattı. Ayrıca, bayram süresince denetimlerin devam edeceği duyuruldu. Sürücülerden Umut Eker, “Herkese kurallara uyma konusunda tavsiyede bulunuyorum,” şeklinde bir açıklama yaptı. Hayırlı bayramlar dileyen ekipler, herkesin bayramın tadını çıkarmasını istedi.