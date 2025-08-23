Polis Ekiplerine Saldırı Gerçekleşti

İZMİR’DE POLİSE SALDIRI OLDU

İzmir’in Torbalı ilçesinde, 3 kişi polis ekiplerine direnç göstererek saldırıda bulundu. Olay sonrası gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı. Kavga anı, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.

Trafik Denetimi Sırasında Gözaltılar

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Ertuğrul Mahallesi Sadık İleri Bulvarı’nda rutin bir denetim gerçekleştirdi. İki aynası bulunmayan bir motosikleti durduran ekipler, sürücüye trafik kurallarına uymadığı için idari para cezası uyguladı. Bu durum üzerine A.Y. (26), M.E. (26) ve C.Ş. (25) polis memurlarına mukavemet göstererek saldırıda bulundu. Ekipler, şüphelileri etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Adliyeye Sevk Edilen Şüpheliler

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, ‘Görevi yaptırmamak için direnme’ ve ‘kasten yaralama’ suçları kapsamında adliyeye sevk edildi. C.Ş. serbest bırakılırken, A.Y. ve M.E. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Şüphelilerin polis ekiplerine saldırdığı anlar, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin polislere tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar yer aldı.