Polis Emeklileri İçin Karabük’te İftar Programı

İFTAR PROGRAMI DÜZENLENDİ

Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Karabük İl Temsilciliği, polis evinde İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse’nin katılımıyla bir iftar programı gerçekleştirdi. Bu etkinlikte, Karabük’teki emekli polisler ve eşleri bir araya gelirken, birlik ve beraberlik mesajları verildi ve geçmişteki hizmetlerin hatırlanmasıyla emekli polislerin önemi vurgulandı.

EMNİYET MÜDÜRÜNÜN AÇIKLAMALARI

Programda, İl Emniyet Müdürü Köse, “Polis teşkilatının her bir bireyi, halkımıza hizmet etmek için büyük özveriyle çalışmıştır. Bugün de polis emeklilerimiz, geçmişteki değerli katkılarıyla bizlere örnek olmaktadır” diyerek emekli polislerin güçlülüklerine dikkat çekti.

POLİS EMEKLİLERİNE TEŞEKKÜR

İftarın ardından Karabük İl Temsilcisi Hakkı Gökce, misafirlere yönelik kısa bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi. Gökce, “Bu tür etkinlikler, polis emeklilerinin sosyal bağlarını güçlendirmek ve birbirleriyle daha yakın ilişkiler kurmalarını sağlamak açısından çok önemli” dedi.