Polis Görünümlü Dolandırıcılar Yakalandı

DOLANDIRICILIK VAKA ANALİZİ

Adana’da, telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan Ece S. (48), Ahmet A. (23) ve Kadircan Ç. (21), Senem K.’nin çocuğunun böbrek ameliyatı için biriktirdiği 63 gram bilezik, 9 tam altın ve 4 bin doları dolandırdı. Şüpheliler, saklandıkları yerlerde yakalanırken, Ahmet A. ile Kadircan Ç. tutuklandı.

POLİS İMAJINI KULLANMA STRATEJİSİ

Çukurova ilçesindeki Mahfesığmaz Mahallesi’nde yaşayan Senem K., telefonla kendisini polis olarak tanıtan arayıcıdan, “Adınıza açılan banka hesapları, suç işlemek için kullanıldı. Evinizdeki para ve altınları göndereceğimiz polis memuruna verin. Soruşturma tamamlandıktan sonra size geri teslim edilecek” sözlerini duydu. Senem K., bu tehditler sonucunda çocuğunun böbrek ameliyatı için biriktirdiği 63 gram bilezik, 9 tam altın ve 4 bin doları, evine gelen kişi ya da kişilere teslim etti. Sonrasında, kendisini yeniden arayan numaraya ulaşamayan Senem K., dolandırıldığını fark ederek Fatih Polis Merkezi’ne gitmeye karar verdi.

KİRALIK OTOMOBİL İZİ

Çukurova Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlattı. Senem K.’nin evini ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelilerin kiralık bir otomobille para ve altınları almaya gittiklerini tespit etti. Araç plakası üzerinden hareket eden ekipler, Ece S. ve Ahmet A.’nın olay sonrasında Kozan ilçesine kaçtığını belirledi. Ayrıca Kadircan Ç.’nin de dolandırıcılık olayında yer aldığını öğrendi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI VE ELE GEÇİRİLENLER

Ekipler, şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Ece S. ve Ahmet A., Kozan ilçesindeki bir evde, Kadircan Ç. ise Sarıçam ilçesindeki bir apartman dairesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılıkla elde edilen paranın bozdurulmasıyla elde edilen 72 bin lira, 2 ruhsatsız tabanca, 24 mermi ve 4 uyuşturucu hap bulundu. Emniyete götürülen şüphelilerin suçlamalarla ilgili çelişkili ifadeler verdiği bildiriliyor. İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet A. ve Kadircan Ç. tutuklandı, Ece S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.