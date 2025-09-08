Haberler

Polis, H.A. tarafından pitbull’la saldırıya uğradı

ŞİDDET İHBARI SONRASI SALDIRI

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde aile içi şiddetle ilgili bir ihbarla giden polis ekipleri saldırıya uğradı. Çok sayıda suç kaydı bulunan H.A. adındaki şüpheli, polislerin üzerine pitbull cinsi köpeğini saldı. Hem köpeğin hem de şüphelinin saldırısı sonucu 2 polis memuru yaralandı. Olay, Osmangazi ilçesinin Alipaşa Mahallesi Pınarbaşı Caddesi’nde gerçekleşti.

POLİSLERİN MÜDAHALESİ

Alınan bilgilere göre, H.A.’nın eşi S.A.’ya şiddet uyguladığına dair bir ihbar aldıktan sonra polis ekipleri adrese sevk edildi. Eve gelen polisler, kadını ve çocuğunu almak amacıyla hareket edince öfkelenen H.A., yasaklı pitbull köpeğini ekiplerin üzerine saldı. Köpeğin saldırısında bir polis memuru bacağından yaralandı. Hayvan etkisiz hale getirildikten sonra H.A. gözaltına alınmak istendi. Fakat gözaltı esnasında direnen H.A., bir polis memurunu kolundan yaraladı. Olayda yaralanan iki polis memuru hastaneye kaldırılırken, şiddet mağduru kadın ve çocuk koruma altına alındı. Şüpheli H.A. emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

