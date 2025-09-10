Polis, H.E’yi Yakalamak İçin Çalışıyor

HIRSIZLIK OLAYI VE GÖZALTINA ALMA ÇALIŞMALARI

Kahramanmaraş’ta meydana gelen hırsızlık olayında, bir poligondan iki tabanca ve 300 mermi çalan 16 yaşındaki çocuğun yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Olayın meydana geldiği yer Dulkadiroğlu ilçesi olarak belirlendi. İddiaya göre, H.E. isimli yabancı uyruklu genç, poligona girerek iki adet silah ve 300 mermiyi çalıp kayıplara karıştı.

POLİS EKİPLERİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelinin eşkalini tespit ederek arama çalışmalarına başladı. Aynı zamanda H.E’nin ilçedeki bir otomobil bayisine girmeye çalıştığı ancak buradan başarılı olamadığı da öğrenildi. Yalnızca bayiye zarar vermekle kalmayarak buradan da kaçarak Ahır Dağı’na yöneldi. Güvenlik kameraları, H.E’nin Ahır Dağı’ndaki bağ evlerine girmeye çalıştığını da kaydetti.

ARAMA ÇALISMARINDA YOĞUNLAŞMA

Olayın ardından polis ekipleri hızla teyakkuza geçti. H.E.’nin yakalanması için Ahır Dağı etekleri ve şehir merkezinde arama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Ekipler, 16 yaşındaki H.E’nin izini sürmeye devam ediyor.