Polis, H.Ö.’yü Uyuşturucu İle Yakaladı

BALIKESİR’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Balıkesir’de polis ekipleri, feribotla uyuşturucu madde getiren bir şahsa yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Erdek ilçesinde, uyuşturucu ticareti ve kullanımına karşı yürütülen çalışmalar kapsamında H.Ö. isimli şüpheli, Tekirdağ’dan yolcu gemisiyle ilçeye geldiği esnada yakalandı.

TESPİT EDİLEN UYUŞTURUCU MADDENİN BULUNMASI

Edinilen bilgilere göre, yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, şüphelinin uyuşturucu madde temin ederek Erdek’e getireceği anlaşıldı. Gece saat 03.00 sularında yolcu gemisinden inen H.Ö., polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şahsın yanında taşıdığı çantada yapılan aramada, 580 adet Lyrica isimli sentetik ecza maddesi içeren 10 kutu ile bonzai maddesi bulunarak ele geçirildi.

TUTUKLAMA SÜRECİ

H.Ö., emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyon, Balıkesir’de uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak kaydedildi.

