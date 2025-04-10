Polis Haftası Kutlandı, Ziyaretler Yapıldı

TÜRK POLİS TEŞKİLATI’NIN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLANDI

Türk Polis Teşkilatı’nın 180. yılı ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Emrecan ile emniyet mensupları, Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini belirten Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, “Ülkemizin dört bir yanında fedakarca görev yapan, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasında görevlerini özveri ile sürdüren tüm Emniyet Teşkilatı mensuplarımızın Polis Haftasını kutluyor, şehit olan polislerimizi rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.