Polis ile alkollü sürücü tartıştı

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN POLİSLE İLGİNÇ DİYALOĞU

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir sürücünün alkollü olduğu ve ehliyetsiz araç kullandığı iddiaları dikkat çekti. Olay, Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi’nde saat 18.00 sularında gerçekleşti. İddialara göre, 16 ACY 018 plakalı aracın sürücüsü Ömer A. (45), caddede bir vatandaşa rahatsızlık verdi. Bunun üzerine o şahıs, durumu polise bildirdi.

POLİSİN DURDURDUĞU SÜRÜCÜNÜN ALKOL TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Yunus polis ekipleri, şüpheli aracı 10 kilometre mesafede durdurmayı başardı. Yapılan alkol testinde sürücünün 2.10 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis, ehliyetini istemesiyle birlikte Ömer A., “Yok ehliyetim. Ehliyetimi daha önce size verdim, sizdeydi” şeklinde dikkat çeken bir cevap verdi. Şikayette bulunan vatandaş hakkında ise “Ben sadece yol verdim. Bana küfür etti. Fotoğrafımı çekti” diyerek tepki gösterdi.

CEZAİ İŞLEM VE ARAÇTAKİ GEREKEN İŞLEMLER YAPILDI

Yapılan kontroller sonucunda, sürücünün ehliyetine daha önce alkollü araç kullanmaktan dolayı 6 ay süreyle el konulduğu ortaya çıktı. Şimdi de tekrar alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine 2 yıl süreyle el konulmuş ve 11 bin 622 lira para cezası uygulanmış. Kazaya karışan araç, çekici yardımıyla otoparka çekildi. Ömer A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.