Polis, İnegöl’de Aranan 3 Kişiyi Yakaladı

POLİS YAKALAMASI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, polis ekipleri kesinleşmiş hapis cezası olan 3 şahsı yakalamayı başardı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezaları bulunan bu kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

CEZALARIN DETAYLARI

Yapılan operasyonda T.T., adam yaralama suçundan 3 yıl hapis cezası ile, V.Y. ise adam öldürmeye teşebbüs suçundan 7 yıl hapis cezası ile aranıyordu. Ayrıca A.Ç. de suç eşyasını alma suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasına sahipti. Yakalanan bu şahıslar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.