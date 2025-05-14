Polis, intihar girişimini engelledi

POLİSİN İKNA ÇABASI BAŞARILI OLDU

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, minareye çıkarak intihar girişiminde bulunan bir şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edildi. Edinilen bilgilere göre, olay, Mimarsinan Mahallesi’nde yer alan Mimarsinan Kuloğlu Camii’nde gerçekleşti.

BÖLGEYE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

Bunalımda olduğu söylenen H.Ş., caminin minaresine çıkınca çevredekilerin ihbarı üzerine hızlı bir şekilde polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, minarenin altına yatak açarak olası bir düşme durumuna karşı önlem aldı. Aynı anda, polis ekipleri de H.Ş.’yi ikna etmek için çalışmalar yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bir süre sonra H.Ş.’nin ikna olmasıyla, minareden indirilerek polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma süreci başlatıldı.