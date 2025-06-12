Polis, İSTANBUL’da Uyuşturucu Operasyonu Düzenledi

UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLENDİ

İstanbul’un Fatih ve Küçükçekmece bölgelerinde polis güçleri tarafından uyuşturucu ile ilgili bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon sırasında, toplamda 836 bin 80 adet uyuşturucu hap ele geçirildi ve 5 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçu konusunda şüphelilerin yakalanması ve bu suçların önlenmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma yaptı.

YAPILAN ARAŞTIRMALAR SONUCUNDA OPERASYON İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Gerçekleştirilen araştırmalarda, özellikle Fatih ve Küçükçekmece ilçelerinde uyuşturucu ticaretinin yapıldığı tespit edildi. Saha çalışmaları ve fiziksel izleme sonrasında, Nişanca, Fevzi Çakmak, Sultan Murat ve Cennet Mahalleleri’nde bulunan adresler belirlenerek operasyona hazırlık yapıldı. Belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenleyen ekipler, İ.D., S.S., T.Ş., N.D. ve Ö.Y. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER VE ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Operasyon sırasında gerçekleştirilen aramalarda, 4 kilo 461 gram marihuana, 2 kilo 201 gram kokain, 836 bin 80 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi, 1 tabanca, 4 akıllı telefon ve 6 bin 595 TL nakit para bulundu. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.