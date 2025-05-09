Polis, İzmir’de 3 Şüpheliyi Gözaltına Aldı

POLİS EKİPLERİ UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLEDİ

İzmir’in Bayraklı ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair gelen ihbar sonrası operasyon başlattı.

TOPLAMDA BİRKAÇ ALET VE MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Dün gerçekleştirilen operasyonda, ekipler tarafından 2 ruhsatsız tabanca, 664 adet sentetik hap ve bir miktar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Z.Ç. (26), E.K. (29) ve M.K.Ç. (14) adlı 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.