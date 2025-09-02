Haberler

Polis, Kaçak Sigara Ve Makaron Ele Geçirdi

KARACAOĞLAN MAHALLESİ’NDE ŞÜPHELİ DURUM

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde, polisin gösterdiği dikkat sayesinde gerçekleştirilen operasyonda, 5 bin paket kaçak sigara ve 10 bin adet boş makaron ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, devriye görevinde bulunan park polisi, durumundan şüphelendiği M.B. isimli şahsı izlemeye aldı.

ADRESDE YAPILAN ARAMA

Şahsın ikametinde yapılan aramalarda, 5 bin paket kaçak sigara ve 10 bin adet boş makaron bulundu. Ele geçirilen kaçak sigara ve makaronlar inceleme altına alındı ve şüpheli M.B. hakkında yasal işlemler başlatıldı. Emniyet yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden ve vergi kaybına yol açan kaçakçılık faaliyetleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

Kuantum Yarışmaları, Bilişim Vadisi’nde Gerçekleşiyor

TEKNOFEST Kuantum Teknolojileri Yarışması'nın finalinde, yazılım ve donanım dalında 10 takım yarışıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kuantum teknolojilerinin gelişimine katkı sağladıklarını duyurdu.
Adıyaman’da otomobil takla attı

Adıyaman'da bir otomobil direksiyon kontrolünün kaybedilmesi sonucu takla attı. Kazada ölü veya yaralı bulunmazken, araçta hasar meydana geldi.

