Polis, Kadını Güçle Gözaltına Aldı

OLAYIN BAŞLANGICI VE POLİS MÜDAHALESİ

ABD’de bir polis memurunun kendisine kalem fırlatan bir kadına sert müdahalede bulunarak gözaltına alması, kamuoyunda büyük tartışmaların yaşanmasına yol açtı. Olay, kimliği henüz açıklanmayan bir kadın sürücünün, kendisine ceza yazan polisle sözlü bir tartışmaya girmesi ile başladı. Tartışma esnasında kadın, elindeki kalemi polisi hedef alarak fırlattı. Bunun üzerine polis memuru, saniyeler içerisinde müdahalede bulunarak kadını aracından indirdi, yere yatırdı ve ters kelepçeyle gözaltına aldı. Yaşanan olay, polis memurunun yaka kamerası tarafından kaydedildi.

KADININ İFADESİ VE SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ

Görüntülerde, kadının gözaltına alınırken “Benim bakmam gereken çocuklarım var. Onları bırakamam” dediği görülmesine rağmen, polis bu sözlere kayıtsız kaldı. Görüntülerin sosyal medyada geniş bir kitleye ulaşmasının ardından birçok kullanıcı, kadının fiziksel bir tehdit oluşturmadığını belirterek polisin orantısız güç kullandığını savundu. Bu olay, özellikle polis şiddeti ve yetki kullanımı konularında yeni tartışmaları da başlattı.