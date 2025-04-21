Polis, Kardeşiyle Gözaltına Aldı

OLAYIN DETAYLARI

Antalya’da, engelli ablası Arzu Ç.’yi (30) rahatsız ettiği iddia edilen Fırat Yıldız’ı (42) 5 bıçak darbesiyle öldürmekle suçlanan A.Ç.’nin (17), ömür boyu hapis cezası talep edilip ‘Haksız tahrik’ indirim uygulanması yönündeki isteği mahkemeye sunuldu. Olay, 10 Haziran 2024 tarihinde saat 03.00 sularında Erenköy Mahallesi 4867 Sokak’ta gerçekleşti. Fırat Yıldız, sürekli ilgisini çektiği Arzu Ç.’nin evine giderek dışarı çıkmasını istemesiyle olaylar gelişti. Arzu Ç.’nin kardeşi A.Ç., dışarı çıkarak Yıldız ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce A.Ç., yanındaki ekmek bıçağıyla Fırat Yıldız’ı göğsünden ve sırtından bıçakladı. Yaralı halde yaklaşık 500 metre yürüyerek Çamlıbel Mahallesi’ndeki taksi durağına ulaşmaya çalışan Yıldız, orada fenalaşarak yere yığıldı. Fırat Yıldız, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINANLAR

Polis, olay yerinde bırakılan kan izlerini takip ederek A.Ç. ve ablası Arzu Ç.’yi gözaltına aldı. Arzu Ç., emniyet binası çıkışında basın mensuplarının, “Kardeşiniz neden öldürdü?” sorusuna “Ben yaptım, kardeşim yapmadı. Öyle gerekiyordu, yapacak bir şey yok” yanıtını verdi. Elindeki koltuk değneğiyle yürüdüğü gözlemlenen Arzu Ç., adliyeye sevk edildi. İfadelerinin ardından A.Ç. tutuklandı, Arzu Ç. ise serbest bırakıldı.

OLAY ANININ GÖRÜNTÜLERİ

Diğer yandan, Fırat Yıldız’ın olaydan 500 metre uzaklıkta bulunan taksi durağına geldiği anların görüntüleri yayımlandı. Yıldız’ın yaralı halde durağa girdiği, bir bankta oturup yanındaki kişiyle görüştüğü, sonrasında ayağa kalktığında birkaç adım attıktan sonra yere düştüğü anlar kayıt altına alındı. Düzenlenen otopsi raporunda Fırat Yıldız’ın vücudunda 5 bıçak darbesi olduğu belirlendi.

MAHKEME SÜRECİ

A.Ç. ‘Kasten öldürme’, Arzu Ç. ‘Azmettirme’, cinayet sırasında olay yerinde bulunduğu tespit edilen tutuksuz sanık baba Erdem Ç. ise ‘Suça yardım ve yataklık’ suçlamasıyla Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başladı. Arzu Ç., savunmasına engelli bir birey olduğunu vurgulayarak, “Fırat’la yaşadıklarımızı kesinlikle babamın yanında anlatmak istemiyorum. Fırat bana, ona sürekli muhtaç olayım diye yaklaştı. Bana uyuşturucu madde temin ediyordu. Bana sürekli zarar veriyordu. Ben onunla görüşmek istemiyordum. 2024 yılında tedavi gördüm, uyuşturucu maddeyi bıraktım. Fırat yaşadıklarımıza rağmen peşimi bırakmıyordu. Beni öldürmekle tehdit etti” dedi.

Arzu Ç., o gün mutfakta iken ses duyduğunu ifade ederek, “Balkona çıktığımda Fırat dışarıdaydı. Gitmesi için bağırdım; daha sonra kardeşimi arayıp, ‘Fırat burada, gelin’ dedim. Kardeşim A.Ç. ve babam geldi. O esnada Fırat ile tartışıyorduk. Fırat bana vurdu ve tekme attı. Babam da ona tokat attı. Fırat kaçınca, kardeşim de arkasından kovaladı. Kardeşimin elinde bıçak olup olmadığını görmedim. 10 dakika içerisinde babamla kardeşim geri geldi ve kardeşimin üzeri kandı. Kardeşimin yaşı küçük olduğu için eylemi üstlendim. Bıçağı alıp kendim tuttum. Ekiplere ‘Babamla ikimiz yaptık’ dedik. Ancak adliyeye gelince gerçeği anlattım” ifadelerini kullandı.

A.Ç., kasten öldürme eylemini gerçekleştirmediğini belirterek, “Suçu ben işlemedim, beraatimi talep ediyorum. Babamın elinde bıçağı gördüm, maktulü uzaklaştırmak için oradaydım. Ben işlemediğim suçtan ceza almak istemiyorum” dedi. Duruşma savcısı, sanıklar Arzu Ç. ve babası Erdem Ç.’nin beraatini, tutuklu sanık A.Ç.’nin ise ömür boyu hapisle cezalandırılması ve ‘Haksız tahrik’ indirimi uygulanması talebinde bulundu. A.Ç.’nin tutukluluğunun devamına karar verilirken, duruşma ertelendi.