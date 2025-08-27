Polis, Kayseri’de Şüphelileri Arıyor

Olayın Gelişimi

Kayseri’de, husumetli olduğu kişiye ait olan bir evi, evin önündeki aracı ve ardından dükkanı kurşunlayan şüphelileri yakalamak için polis ekipleri harekete geçti. Edinilen bilgilere göre, Selçuklu Mahallesi Kalkanlı Sokak’ta meydana gelen olayda, daha önce bilinmeyen bir sebepten dolayı aralarında husumet bulunan kişiler, M.Ç.’nin evine gelerek ateş açtı. Kurşunların evin pencerelerine ve evin önünde park edilen otomobile isabet etmesine rağmen yaralanan kimse olmadı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İlk İhbar ve İncelemeler

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak detaylı incelemelere başladı. Olaydan yaklaşık yarım saat sonra, şüphelilerin bu kez M.Ç.’nin Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerindeki oto galeri dükkanına ateş açtığı bildirildi. Dükkanın önünde bulunan araçlar ve dükkanın camları kurşunlarla isabet alırken, ekipler burada da incelemelerde bulundu.

Polis Çalışmaları

Polis ekipleri, meydana gelen olaylarla bağlantılı olarak kaçan şahısları yakalamak için çalışmalarını hızlandırdı. Şu anda durum kontrol altına alınırken, şüphelilerin kimlik tespitine yönelik detaylı bir araştırma devam ediyor.