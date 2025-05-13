Polis, Kız Çocuğuna Şemsiye Tuttu

KAZA ANINDA YARDIMSEVER POLİS MEMURU

Erzurum’un Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi’nde sabah saatlerinde, öğrenilemeyen bir sürücü tarafından 25 FM 010 plakalı hafif ticari aracın 15 yaşındaki S.Ö’ye çarpması sonucu bir kaza meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi.

YAŞAM KURTARMAK İÇİN ŞEMSİYE AÇTI

Olay yerine ilk ulaşan polis memuru, yaralı kız çocuğunun başında “ıslanmasın” diye şemsiyeyi açarak, ambulans gelene kadar koruma sağladı. Bu yardımsever hareketi çevrede bulunanlar arasında takdir topladı. Yaralı çocuk, ambulans ile hastaneye kaldırılarak gerekli tedaviye alındı.