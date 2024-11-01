Polis Köpeği Ares, Uyuşturucudan Öldü

Uyuşturucu Ticareti İçin Yapılan Operasyon

İstanbul Emniyeti Narkotik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, uyuşturucu ticareti yapan şahısların tespit edilmesi ve yakalanması amacıyla yoğun bir çalışma başlattı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takiplerin sonuçları, İran’dan getirilen metamfetaminin bir villada suç örgütü içerisinde kendilerine “doktor” denilen kimyacılarca ayrıştırılacağı bilgisiyle ortaya çıktı. Bunun üzerine ekipler, belirtilen adreste operasyon düzenleme kararı aldı.

Ares’in Kahramanlığı

Operasyonun gerçekleştirildiği sırada evde bulunan 3 şüpheli, pencerelerden atlayarak kaçmaya çalıştı fakat polis, bu şüphelileri kısa sürede yakaladı. Bu esnada operasyona katkı sunan özel harekat ekiplerinin köpeği ‘Ares’, camdan atlamaya çalışan bir zanlının bacağından tutarak etkisiz hale getirdi. Ancak yazık ki Ares, bu mücadele sırasında hayatını kaybetti.