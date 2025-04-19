Haberler

Polis, Mahallede Operasyon Gerçekleştirdi

ASAYİŞ OPERASYONU DÜZENLENDİ

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Hıdırağa Mahallesi’nde özel harekat ve çevik kuvvet timleri de dahil olmak üzere 200 polisin katılımıyla kapsamlı bir asayiş operasyonu gerçekleştirdi. İlçe Emniyet Müdürü Bülent Vatansever’in yönettiği bu operasyonda, mahallenin girişleri ve çıkışları ile belirli noktalarda arama noktaları kuruldu.

BASKINLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Önceden belirlenmiş 10 adrese, dedektör köpeklerin de katılımıyla eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Bu baskınlar esnasında, bir evin çatısında battaniyelere sarılmış halde ruhsatsız 3 tabanca, 4 av tüfeği, bunlara ait mermiler ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon sonunda 10 kişi gözaltına alındı ve şüpheliler emniyete götürüldü.

ÖNEMLİ

Haberler

Galatasaray, Şampiyonluğu Ele Geçiriyor

Galatasaray, Süper Lig'deki liderliğini koruyarak kalan 6 maçında 5 galibiyet alırsa şampiyonluğa ulaşacak. Ekibin topladığı 77 puan, Fenerbahçe'nin 6 puan önünde.
Haberler

Kırklareli’nde Tır Dorsesinde Yangın Söndürüldü

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir tır dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda maddi hasar oluştu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.