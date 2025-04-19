Polis, Mahallede Operasyon Gerçekleştirdi

ASAYİŞ OPERASYONU DÜZENLENDİ

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Hıdırağa Mahallesi’nde özel harekat ve çevik kuvvet timleri de dahil olmak üzere 200 polisin katılımıyla kapsamlı bir asayiş operasyonu gerçekleştirdi. İlçe Emniyet Müdürü Bülent Vatansever’in yönettiği bu operasyonda, mahallenin girişleri ve çıkışları ile belirli noktalarda arama noktaları kuruldu.

BASKINLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Önceden belirlenmiş 10 adrese, dedektör köpeklerin de katılımıyla eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Bu baskınlar esnasında, bir evin çatısında battaniyelere sarılmış halde ruhsatsız 3 tabanca, 4 av tüfeği, bunlara ait mermiler ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon sonunda 10 kişi gözaltına alındı ve şüpheliler emniyete götürüldü.