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Polis Memuru Alımı Hakkında Duyuru!

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12 BİN POLİS MEMURU ALIMI DUYURUSU

32. Dönem POMEM İlanı çerçevesinde, 12 bin polis memuru alımı yapılacağı bildirildi. Bu alımın ne zaman başlayacağı, şartları ve 2024 Polis Memuru Alımları ile ilgili detaylı bilgiler haberimizin devamında yer alıyor.

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32. Dönem POMEM İlanı kapsamında 12 bin polis memuru alımını sosyal medya üzerinden duyurdu. POMEM 32. dönem başvuruları hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı. Başvuru kılavuzu yayımlandığında, gerekli bilgileri haber kanalımızda bulabilirsiniz.

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