Polis Memuru, Bıçaklayan Şüpheli Yargılandı

Olayın Gelişimi

Konya’da, kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekibinde görevli bir polis memurunu 7 kez bıçaklayarak yaralayan tutuklu şüpheli, ilk kez mahkeme önüne çıkarıldı. Bıçakla yaraladığı polis memurunun 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Olay, geçen yıl 13 Ekim Pazar günü saat 10.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak’ta yaşandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda bir kişinin sinir krizi geçirdiği bildirildi ve olay yerine polis ile sağlık ekipleri gönderildi.

Saldırı Anı ve Yaralanma Durumu

Ekipler, kapının açılmasını beklerken, sinir krizine girdiği öne sürülen Emre K., bıçakla saldırdı. Bu saldırı sonucunda 3 yıllık polis memuru Mustafa Topuz, vücudunun çeşitli yerlerinden 7 bıçak darbesi aldı. Mustafa Topuz ve yanında bulunan bir başka polis memuru, tabancalarını çekip saldırganı etkisiz hale getirdi. Yaralanan polis memuru, ambulans ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, saldırgan Emre de Konya Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve tüm detaylarıyla görüntülendi. Hastanede tedavi edilen polis memuru Mustafa Topuz, taburcu olmayı başardı.

Şüphelinin İfadesi ve Yargılama Süreci

Polis memurunu bıçaklayan Emre K., 33 suç kaydına sahip olarak, hastanede tedavi sonrasında gözaltına alındı. İlk ifadesinde, “Uyuşturucu madde kullandım. Olay günü ne olduğunu ve ne yaptığımı hatırlamıyorum,” dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan yargılama sürecine, tutuklu sanık Emre K. ile tutuksuz yargılanan polis memurları E.D. ve S.H., taraf avukatları ve mağdurlar katıldı. Sanık Emre K.’nin “kasten öldürmeye teşebbüs suçundan” 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Tutuksuz yargılanan polis memurları E.D. ve S.H. hakkında ise “görevi kötüye kullanma” gerekçesiyle 6 aydan 2 yıla kadar hapis isteniyor. Duruşmada, şüpheli Emre K. olaydan pişmanlık duyduğunu belirterek, “Böyle olmasını istemezdim. Olay sırasında kendimde değildim,” ifadelerinde bulundu. Sanığın avukatı, müvekkilinin cezai ehliyetinin tam olduğuna dair raporun ve iddianamenin kabul edilmediğini ifade etti. Mahkeme heyeti, sanık Emre K.’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması adına duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.