Polis Memuru Cinayet Suçlamasıyla Yargılanıyor

OLAYIN GEÇMİŞİ VE YARGILAMA SÜRECİ

Beykoz’da, 86 yaşındaki ünlü mimar Turgut Toydemir, kaçmaya çalıştığı sırada polis memuru Sinan Çelik (30) tarafından otomobilinin içinde vurularak hayatını kaybetti. Çelik, “Kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Olay, 19 Aralık 2024 tarihinde, Kavacık Mahallesi Atatürk Caddesi’nde saat 19:00 sularında yaşandı. Sinan Çelik, evine gitmekteyken Toydemir’in aracını trafikte durdurmaya çalıştı. Toydemir’in durmaması üzerine Çelik, tabancasıyla aracın lastiklerine ve diğer kısımlarına ateş açtı. Açılan ateş sonucu, kurşunlardan biri Toydemir’e isabet etti. Yaralı halde kaçmaya devam eden Toydemir, refüje çıkarak durabildi. Hastaneye kaldırılan mimar, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

POLİS MEMURUNUN SAVUNMASI

Sinan Çelik, olayın ardından kullandığı silahla teslim oldu ve “Kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, “Ateşin doğrudan insan hayatına yönelik sonuç doğurabilecek şekilde yapılmış olması, şüphelinin profesyonel bir kolluk görevlisi olarak silahın kullanım etkilerini öngörebilecek durumda bulunması” gibi ifadelerle, müebbet hapis cezası talep edildi. Duruşmanın ilk celsesi Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya sanık, ailesi ve avukatlar katıldı. Sanık Çelik, olay günü köprü üzerinde ambulansa yol vermeyen bir araç fark ettiğini belirtti. “Yan yana gelip kimliğimi göstererek uyardım. Şahıs beni görüp üzerime doğru manevra yaptı. Ben sola doğru kaçarak muhtemel kazanın önüne geçmek istedim” diyerek, yaşananları aktardı. Çelik, “İnsanlara zarar geleceğini düşünerek arkasından araca ateş ettim” ifadelerini kullandı.

AİLENİN TEPKİLERİ

Turgut Toydemir’in oğlu Şakir Mehmet Toydemir, “Sanık babamızı katletmiştir, tüm sevdiklerinden koparmıştır. Şikayetçiyiz” derken, kızı Kadriye Ayşe Toydemir Chamuleau, “Babam çok iyi bir insandı, çok çalışkan bir insandı ve etrafına hep yardım etmiş bir insandı. Bu şekilde hayata veda etmesi ne kişiliğine ne hayatına yakışır” şeklinde konuştu. Duruşma sırasında olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de izlendi.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına ve maktule ait hasarlı aracın bulunduğu yerde uzman bilirkişi tarafından keşif yapılmasına karar verdi. Ayrıca, sanığın ateş ettiği yer ile aracın konumuna ilişkin rapor düzenlenmesi de istenildi. Duruşmaya gelmeyen tanıkların zorla getirilmesine ve eksiklerin giderilmesine yönelik de talimat verildi. Duruşma, ileriki bir tarihe ertelendi.