Polis Memuru, Cinsel Tacizle Gözaltına Alındı

SKANDAL OLAY TEPKİ TOPLADI

Amerika Birleşik Devletleri’nde meydana gelen bir skandal, kamuoyunda büyük bir yankı buldu. Yerel basında çıkan haberlere göre, rutin ehliyet ve ruhsat kontrolü esnasında bir polis memurunun, araç sürücüsünü taciz ettiği iddialarıyla gözaltına alındığı bildirildi. Olayın mağduru olan genç kadının, polisin kontrol sırasında göğüslerine dokunarak cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü. Kadın, yaşadığı şoku atlattıktan sonra durumu yetkililere bildirerek şikâyetçi oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu gelişmelerin ardından, polis departmanı hızlı bir şekilde bir soruşturma başlattı. Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda görevli memur gözaltına alınırken, hakkında “cinsel taciz” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla dava açıldığı öğrenildi. Polis departmanından yapılan açıklamada, “Böylesine utanç verici bir davranış kurumumuzun değerleriyle bağdaşmamaktadır. Vatandaşların güvenini sarsan bu eylemin sorumlusu en ağır şekilde cezalandırılacaktır” denildi. Olay sonrası söz konusu memurun açığa alındığı ve soruşturma süresince görev yapmayacağı da kamuoyuna duyuruldu.

MAĞDUR KADINDAN ADALET TALEBİ

Tacize uğrayan genç kadın, adaletin sağlanmasını istediğini belirterek, “Polisin güvenliği sağlaması gerekirken, bana hayatımın en korkunç anlarını yaşattı” ifadelerini kullandı. Bu olay, Amerikan kamuoyunda geniş bir yankı uyandırırken, polislerin vatandaşlara yönelik tutumları ve davranışları bir kez daha sorgulandı. Sosyal medya platformlarında binlerce kişi olaya tepki gösterirken, mağdur kadına destek mesajları yağıyor.