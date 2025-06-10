Polis Memuru Hakan Telli Şehit Edildi

POLİS MEMURU HAKAN TELLİ’NİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

Kağıthane’de 25 Ağustos 2023’te gerçekleşen ve polis memuru Hakan Telli’nin şehit olduğu saldırıda, bir diğer polis memurunun yaralanması üzerine yürütülen soruşturma sonucunda 43 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Bu sanıklar arasında Türkiye’de yarışma programında tanınan Turabi Çamkıran’ın da yer aldığı belirlendi. Çamkıran’ın, ruhsatsız silahı kız arkadaşına temin ettiği ve bu illegal silah ticaretinin böylece gerçekleştiği ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonucunda bu olayda kullanılan silahın bir suç örgütüyle bağlantılı olduğu anlaşıldı.

İDDİANAMEDE TURABİ ÇAMKIRAN’IN İSMİ GEÇİYOR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturmada, 43 sanık hakkında “İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma” suçlarından 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilerek dava açıldı. İddianamede, Turabi Çamkıran’ın da sanıklar arasında bulunduğu ifade edildi. Çamkıran’ın kız arkadaşı T.A.A.’ya, sanık M.Ş.’den ruhsatsız bir silah temin ettiği belirtildi.

SANIKLARA AİT DİJİTAL MATERİYALLERDEKİ KONUŞMALARDAN DETAYLAR

Polis ekiplerinin el koyduğu dijital materyallerde, Turabi Çamkıran’ın ‘TURBO TURBO’ takma adıyla kaydedildiği ve kız arkadaşına ruhsatsız silah temin ettiği belirlendi. Ele geçirilen materyallerde, sanık M.Ş.’nin, “Kral, ayın 15’i giderken emaneti sana bırakacağız ama sende dursun hep” dediği aktarıldı. Çamkıran, buna “Emanet kolay” diyerek cevap verdi. Ayrıca, Çamkıran’ın 3 Aralık 2023 tarihinde Türkiye’ye döndüğünde, M.Ş.’ye başka bir numaradan mesaj atarak “Gelinin numarasını kaydet kral, büyük ihtimal ondan yazarım.” şeklinde yazdığı da belirtildi.

EMANETİN TESLİM YERİ OTEL LOBİSİ

Silah temin eden sanık M.Ş., Çamkıran’a “Şu senin zımbırtıyı nasıl ulaştırayım, sana zımbırtıyı getireyim mi?” dediği aktarıldı. Çamkıran da, “Tamam adamın dibi. Emanetle lobiye girme arama var. Ben üstüme alırım.” şeklinde yanıt verdi. Kız arkadaşı T.A.A.’ya ruhsatsız tabanca temin ettiğinin tespit edildiği ifade edildi.