Polis Memuru Hayatını Kaybetti

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KAYBEDİLDİ

Denizli’nin Buldan ilçesinde görev yapan 52 yaşındaki bir polis memuru, yıllık izni sırasında evinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve burada hayatını kaybetti. 2015 yılından bu yana Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Ercan Yangöz Polis Merkezi Amirliği’nde çalışan polis memuru Mehmet Çomak, yıllık iznini geçirdiği evinde önceki gün rahatsızlandı. Yapılan ilk müdahaleden sonra ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne ulaştırılan Çomak, tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

İki çocuk babası olan polis memurunun cenazesinin bugün saat 14.00’te Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde yapılacak törenin ardından ikindi namazının ardından baba ocağı Çal ilçesine bağlı Develler köyüne uğurlanacağı öğrenildi. Bu talihsiz olay, ilçede büyük bir üzüntü yarattı.