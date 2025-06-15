Polis Memuru İntihar Etti, Cinayet İhtimali Var

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

İstanbul Fatih’te bir polis memuru, arkadaşını parçalara ayırarak kafasına sıkıp intihar etti. Olay, dün akşam saatlerinde Ayvansaray Mahallesi Kariye İmarathanesi Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, mesaiye gitmeyen Polis Memuru Semih Gülmüş’ten haber alamayan mesai arkadaşları, durumunu kontrol etmek için evine gitti.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Daireden yoğun bir doğalgaz kokusu geldiğini fark eden arkadaşları, kapıyı çilingir yardımıyla açtırarak içeri girdi. Kapıyı açan ekipler, Gülmüş’ü evde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yeri inceleme ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine gönderildi. Sağlık ekipleri, polisin kafasına bir el ateş ederek hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda, polis memurunun koltuk üzerinde yatar vaziyette ve kucağında silah olduğu, yerde ise kurumuş kan izleri olduğu tespit edildi.

KORKUNÇ BULGULAR

Yatak odasında bulunan yatağın altında, poşetlere sarılı, kafası olmayan ve parçalara ayrılmış bir erkek cesedi bulundu. Mutfakta ise kesik parmakların olduğu görüldü. Polis memurunun cenazesi, gerekli otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.