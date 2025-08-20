Polis Memuru Kadın Çamaşırı Çaldı

İNGİLTERE’DE BİR POLİS MEMURUNUN HIRSIZLIK VAKASI

İngiltere’de bir polis memurunun görev esnasında bir evde kadın iç çamaşırı çalması toplumsal bir infial yarattı. Bu durum, mağdur kadının ve ailesinin psikolojik olarak derinden sarsılmasına neden oldu. 27 yaşındaki polis memuru Marcin Zielinski, 12 Eylül 2024’te Hertfordshire bölgesinde görevli olduğu sırada, Lea-Ann Sullivan’ın evinde güvenlik kamerası tarafından kaydedilen bir görüntüde, yirmi iç çamaşırını cebine koyuyor. Bunun ardından Zielinski, mahkemede hırsızlık ve polis yetkisini kötüye kullanma suçlarını kabul ediyor ve dört ay hapis cezasına çarptırılıyor.

MAĞDURUN YAŞADIĞI DUYGULAR VE TRAUMA

Mağdur kadın Lea-Ann, cezanın çok hafif olduğunu belirtiyor ve yaşadığı olayın kendisini ruhsal olarak nasıl etkilediğini ifade ediyor. “O günden beri ağladım, güldüm, sinirlendim. Kendimi savunmasız ve korkmuş hissediyorum” diyerek duyduğu psikolojik travmayı dile getiriyor. Olay sonrası tüm iç çamaşırlarını ve çekmecelerini çöpe atan Lea-Ann’ın en büyük zararı otizmli kızı gördü. Küçük kız, polislerden öyle korkar hale geldi ki, başı derde girse bile yardım istemek istemediğini belirtiyor. “Polise güvenim tamamen bitti” diyen Lea-Ann, durumu daha da kötüleştiren bir süreç yaşadıklarını ifade ediyor.

OLAYIN TAHKİKATI VE POLİS MERKEZİNDEKİ UTANÇ VERİCİ DURUM

Olay gecesi farklı bir nedenle gözaltına alınan Lea-Ann’ın eşi Grant, kapıdaki kamera kayıtlarını incelediğinde Zielinski’nin polis kıyafetiyle çekmeceden iç çamaşırını alıp cebine koyduğunu görür. Grant, durumu hemen karakola bildiriyor. Ancak daha utanç verici olanı, mağdur kadının polis merkezinde kendi iç çamaşırını teşhis etmesi için çağrılmasıdır. Zielinski’nin evinden 15 parça iç çamaşırı çıkarken, Lea-Ann’a ait olanın bulunmaması kayıtlara geçiyor. Ancak görüntüler, polisin suçunu inkâr etmesini engelliyor.

HERTFORDSHIRE EMNİYETİ’NDEN AÇIKLAMA

Lea-Ann, verilen cezanın yetersiz olduğunu düşünerek, “Dört ay çok az. Daha uzun süre hapiste kalmalıydı. Bu, başkalarının başına da gelebilirdi. Ya yaşlı ya da engelli bir kadına yapsaydı?” diyerek kendisi gibi mağdur olan kişilerin durumuna dikkat çekiyor. Soruşturma devam ederken, Kasım 2024’te istifa eden Zielinski hakkında Hertfordshire Emniyeti de açıklama yaptı. Müdür Yardımcısı Genna Telfer, “Zielinski hem halka hem teşkilata ihanet etti. Davranışları, polisin itibarına büyük zarar verdi” ifadelerini kullanarak durumu ağır bir şekilde eleştiriyor.