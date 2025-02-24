Polis Memuru Kalp Krizi Sonucu Şehit Oldu

İBRAHİM BİROL’UN ŞEHİTLİĞİ

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yapan 41 yaşındaki polis memuru İbrahim Birol, uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen bir operasyon sırasında kalp krizi geçirdi. Hastaneye götürülen Birol, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi ve şehit oldu.

KAYSERİ VALİSİ’NDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabı aracılığıyla bir paylaşımda bulundu. Çiçek, “Kayseri’mizde uyuşturucu satıcılarına geçit vermemek için emniyet güçlerimiz aman vermeksizin çalışıyor. Bu kapsamda bugün yapılan bir suçüstü operasyonda polisimizin dur ihtarına uymayan zehir satıcıları kıskıvrak yakalanarak gençlerimizi zehirleyemeden ele geçirilmiştir. Ancak bu esnada Narkotik Şube Müdürlüğü personelimiz polis memurumuz İbrahim Birol geçirdiği kalp krizi sonucu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayıp görev esnasında şehit düşmüştür. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.