Polis Memuru Kaza Yaptı, Ağaçlar Söken Araç

ANTALYA’DA KAZA OLDU

Antalya’da bir polis memurunun kullandığı araç, kaldırımda meydana gelen bir kaza sonucu metrelerce savrularak bahçedeki ağaçları kökünden söktü. Kazada, otomobilin parçaları etrafa saçılırken, sürücü ağır yaralandı. Olay, saat 22.40 sıralarında Konyaaltı ilçesindeki Öğretmenevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda gerçekleşti.

KAZA AYRINTILARI

Alınan bilgilere göre, Yasin T. isimli sürücünün kullandığı 07 EHC 61 plakalı Toyota marka otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çarptı ve sonrasında kaldırımdaki üç ağacı kökünden sökerek bahçeye devrildi. Kazanın ardından olayın durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi ve olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Araçta sıkışan Yasin T., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ağır yaralanan Yasin T.’ye ilk müdahale, olay yerinde ambulans içerisinde kalp masajı yapılarak gerçekleştirildi. Hastaneye kaldırılan Yasin T.’nin Kepez Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’nde görevli bir polis memuru olduğu bilgisini edinildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.