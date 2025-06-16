Polis Memuru Semih G., İntihar Etti

KORUMA BÜRO AMİRLİĞİ GÖREVLİSİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İstanbul Fatih’te intihar ettiği düşünülen polis memuru Semih G.’nin dairesinde yapılan araştırmalarda valiz ve birçok poşete sarılmış erkeğe ait uzuvlar bulundu. Parçalanmış cesedin kesilen parmak izinden, 3 yıl önce eşiyle boşanan ve 3 çocuk babası olan Hüseyin G.’ye ait olduğu belirlendi. Soruşturmada, Semih G.’nin birkaç gün önce mahalle bakkalından siyah çöp torbası talep ettiği bilgisi edinildi.

POLİS MEMURUNUN CANSIZ BEDENİ TESPİT EDİLDİ

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliğinde görevli olan Semih G.’nin mesaiye gelmemesi üzerine, meslektaşları endişelenerek Ayvansaray Mahallesi’ndeki evine geldi. Kapıya ulaşamayan polisler, çilingir çağırarak içeri girdiler ve Semih G.’nin cesedini buldular. Polis memurunun beylik tabancasıyla intihar ettiği iddia edildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İNCELEME SONUCU ŞAŞIRTAN BULGULAR

Evde gerçekleştirilen incelemede, mutfakta çöp kovasının yanındaki siyah çöp torbasında bir erkeğe ait kesilmiş 10 el parmağı, burun, cinsel organ ve başın deri parçaları ortaya çıktı. Yatak odasında bulunan bir valizde ise 5 parça halinde sarılmış kol, bacak ve gövde uzuvları bulundu. Ancak cesedin kafatasının kaybolduğu bilgisi verildi. Bulunan parçalar daha sonra delil torbasına konarak, Semih G. ile birlikte Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KESİLMİŞ PARMAK İZİYLE KİMLİK BELİRLENDİ

Evde bulunan uzuvların kimliğinin belirlenmesi, kesilen parmak izlerinden gerçekleştirildi. Cesedi parçalanarak öldürülen kişinin 3 yıl önce boşandığı bilgisi edinilen Hüseyin G.’ye ait olduğu anlaşıldı. Hüseyin G., garsonluk yaparak hayatını sürdürmüş, 2016 yılında evlendiği F.A. ile 2022 yılında boşanmıştı. Kasten yaralama, tehdit ve aile hukukundan kaynaklı ihlallerle ilgili 3 suç kaydının olduğu bilgisi ulaşıldı.

MAHALLELİDEN ŞAŞIRTAN İFADELER

Polis memurları, Semih G.’nin komşusu A.K.’nın ifadesine de başvurdu. A.K., olaydan önceki gün sabah saatlerinde anormal sesler duyduğunu belirtirken, kızı da gece saatlerine bir patlama sesi duyduğunu aktardı. Ayrıca, Semih G.’nin birkaç gün önce bakkaldan siyah çöp torbası talep ettiği bilgisi verildi.

SEMIH G.’NİN GÖREV GEÇMİŞİ

Semih G.’nin 2017 yılında Fatih Devriye Ekipler Amirliği’nde göreve başladığı, 2018’de Fatih Olay Yeri İnceleme Grup Amirliğine atandığı, 2023’ten itibaren ise Fatih Koruma Büro Amirliğine bağlı Fener Rum Patrikhanesi’nde görev yaptığı öğrenildi. Bekar olan Semih G.’nin yalnız yaşadığı, annesinin vefat ettiği, babası ve 6 kardeşinin Erzurum’da ikamet ettiği tespit edildi. Soruşturmanın derinlemesine sürdüğü bildirildi.