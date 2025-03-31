Polis Memurundan Köy Çocuklarına Bayram Harçlığı

POLİS MEMURUNDAN ANLAMLI DESTEK

Muş’un Ankara’da görevli polis memuru Mustafa Şahin, 150 köy çocuğuna bayram harçlığı gönderdi. “İyilik Ailesi Platformu’nun” kurucusu olarak Ramazan Bayramı dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza atan Şahin, kırsal kesimdeki bu çocukların sevincini artırmayı hedefliyor.

HARÇLIKLAR GÖNÜLLÜLER TARAFINDAN DAĞITILDI

Gönderilen harçlıklar, platformun gönüllü üyeleri tarafından dağıtılarak çocukların yüzlerini güldürdü. Şahin’in liderlik yaptığı bu yardım faaliyeti, toplumsal dayanışma anlamında büyük takdir topladı. Köy çocukları ve aileleri ise kendilerine yapılan bu anlamlı destek için teşekkürlerini iletiyor.

ÇOCUKLARIN SEVİNCİ BİZİM MUTLULUĞUMUZ

Yardım çalışmalarında aktif olan Mustafa Şahin, dayanışma ve paylaşmanın önemine vurgu yaparak, “Çocuklarımızın bayramı daha mutlu geçirmesi için küçük bir katkı sunmak istedik. Onların sevinci, bizim en büyük mutluluğumuz” ifadelerini kullandı.

HARÇLIĞINI ALAN ÇOCUKLARDAN DUYGU DOLU MESAJ

Harçlığını alan çocuklardan Taha Demir, “Bayram harçlığımızı aldık. Allah senden razı olsun Mustafa abi, bizleri çok mutlu ettin” diyerek duyduğu mutluluğu dile getirdi.