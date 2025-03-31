Haberler

Polis Memurundan Köy Çocuklarına Bayram Harçlığı

POLİS MEMURUNDAN ANLAMLI DESTEK

Muş’un Ankara’da görevli polis memuru Mustafa Şahin, 150 köy çocuğuna bayram harçlığı gönderdi. “İyilik Ailesi Platformu’nun” kurucusu olarak Ramazan Bayramı dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza atan Şahin, kırsal kesimdeki bu çocukların sevincini artırmayı hedefliyor.

HARÇLIKLAR GÖNÜLLÜLER TARAFINDAN DAĞITILDI

Gönderilen harçlıklar, platformun gönüllü üyeleri tarafından dağıtılarak çocukların yüzlerini güldürdü. Şahin’in liderlik yaptığı bu yardım faaliyeti, toplumsal dayanışma anlamında büyük takdir topladı. Köy çocukları ve aileleri ise kendilerine yapılan bu anlamlı destek için teşekkürlerini iletiyor.

ÇOCUKLARIN SEVİNCİ BİZİM MUTLULUĞUMUZ

Yardım çalışmalarında aktif olan Mustafa Şahin, dayanışma ve paylaşmanın önemine vurgu yaparak, “Çocuklarımızın bayramı daha mutlu geçirmesi için küçük bir katkı sunmak istedik. Onların sevinci, bizim en büyük mutluluğumuz” ifadelerini kullandı.

HARÇLIĞINI ALAN ÇOCUKLARDAN DUYGU DOLU MESAJ

Harçlığını alan çocuklardan Taha Demir, “Bayram harçlığımızı aldık. Allah senden razı olsun Mustafa abi, bizleri çok mutlu ettin” diyerek duyduğu mutluluğu dile getirdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Galata Köprüsü’nde Bayramda Olta Balıkçıları Yoğunluğu

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, güzel hava İstanbulluları Galata Köprüsü'nde bir araya getirerek balık tutma keyfi sundu. Balıkçılar, sıcak havanın keyfini doyasıya yaşadı.
Haberler

Lazio Torino Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Lazio ve Torino arasındaki önemli maçın yayın bilgileri merak ediliyor. Maçın yayın kanalı ve izlenebileceği platformlar hakkında detaylar bekleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.