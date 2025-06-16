Polis Memurunun Cinayet Ve İntihar Olayı

Olayın Tanımı

Arkadaşını öldürüp intihar eden polis memuru sorusu, Türkiye genelinde büyük bir öfke uyandırdı. Emniyet ve savcılık, bu olayla ilgili soruşturmayı sürdürüp derinleştirirken, ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı.

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Zaman

14 Haziran’da, saat 19.25’te Ayvansaray Mahallesi Kariye İmarathanesi Sokak’ta meydana gelen olayda, mesaiye gitmeyen polis memuru Semih Gülmüş’ten (33) haber alamayan meslektaşları, durumu kontrol etmek amacıyla evine gitti. Kapının çilingir yardımıyla açılmasının ardından Gülmüş, hareketsiz bir şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri intikal etti. Yapılan incelemelerde, polis memurunun kafasına bir el ateş ederek hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ceset Bulunması ve Kimliği

Yapılan detaylı aramada, yatak odasında yatak altında siyah poşetlere sarılı parçalara ayrılmış bir erkek cesedi bulundu. Mutfakta ise kesik parmaklar tespit edildi. Cesedin kafasının bulunmadığı iddia edildi. Semih Gülmüş’ün cesedi ile parçaları Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan parmak izi incelemesi sonucunda, cesedin 33 yaşındaki Hüseyin Gülsüm’e ait olduğu belirlendi. Hüseyin’in, suç kaydı bulunduğu ve 3 yıl önce eşinden boşandığı bilgileri de edinildi.

Önceki Durum ve İddialar

Olayla ilgili olarak, polis memuru Semih Gülmüş’ün birkaç gün önce mahalle bakkalından siyah çöp torbası sorduğu da iddialar arasında yer aldı. Semih Gülmüş’ün, 2017 yılında Fatih Devriye Ekipler Amirliği’nde göreve başladığı, 2018 yılında ise Fatih Olay Yeri İnceleme Grup Amirliği’ne atandığı öğrenildi. 2023 yılından beri Fatih Koruma Büro Amirliği’ne bağlı Fener Rum Patrikhanesi’nde görev yaptığı belirtildi. Bekar olduğu ve evinde yalnız yaşadığı belirlenen Semih Gülmüş’ün annesinin vefat ettiği, babası ve altı kardeşinin ise Erzurum’da yaşadığı bilgisine ulaşıldı.