Polis Merkezine Saldıran Şahsa Müebbet Cezası

POLİS MERKEZİNE SALDIRIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞME

Adana’da geçtiğimiz yıl bir polis merkezine pompalı tüfekle saldırı düzenleyen ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olduğu belirlenen sanık Ramazan Dursun’un karar duruşması yapıldı. Dursun, duruşmada, “Bekçiler bana vurunca, zoruma gitti, korkutmak için yaptım” diyerek savunmasını yaptı. Mahkeme heyeti, sanığa müebbet ve 21 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Olay, 23 Şubat 2024 tarihinde Yüreğir ilçesinde bulunan Köprübaşı Polis Merkezi’nde meydana geldi. Ramazan Dursun (21), karakolun otomatik kapısı kapanırken içeri girdi ve polis memurları H.G. ile A.B.’ye pompalı tüfekle ateş açmaya başladı. Dursun’un tüfeği tutukluk yapınca polisler ateş açarak onu omzundan yaraladı. Yaralı halde kaçmaya çalışan Dursun, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından bir evin odunluğunda saklanırken yakalandı ve tedavisinin ardından tutuklandı. Aynı zamanda, yapılan aramalarda yasak kitaplar ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

DEAŞ BAĞLANTILARI ORTAYA ÇIKTI

Ramazan Dursun’un tutuklanmasının ardından TEM ekipleri, sanığın bağlantılarını araştırmayı sürdürdü. Yapılan çalışmalar neticesinde, şehirde DEAŞ adına faaliyet gösteren bir derginin temsilcisinin tutuklandığı ve bu kişinin, polis merkezine saldırmadan saatler önce Dursun tarafından ziyaret edildiği belirlendi. Dursun’un cezaevinde görüştüğü Yusuf T. ile çektiği fotoğraflar ve DEAŞ propagandası içeren görüntüler de soruşturma sırasında bulundu. Dursun’un, örgüt üyeliğinden işlem gören diğer şahıslarla da bağlantıları tespit edildi.

SANIK ÇİFTE SAVUNMA YAPTI

2. Ağır Ceza Mahkemesinde, ‘Devletin Birliğini ve Bütünlüğünü Bozmak, Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kasten Öldürmeye Teşebbüs’ suçlarından yargılanan Dursun, mahkemede iki farklı ifade verdi. İlk ifadesinde, “Polis merkezine silahlı saldırı yapmayı planladım. İzlemiş olduğum görüntü ve sohbetlerin etkisinde kalarak bu eylemi gerçekleştirdim” dedi. Savcılık ise sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 40 yıla kadar hapsini talep etti. Mahkeme heyeti karar vermeden önce Dursun’un son savunmasını dinledi. Dursun, bu kez “Bekçileri korkutmak için yaptım. Mahallede gezerken bekçiler durdurup kimlik sordu. Üzerimde olduğunu söyleyince çıkan tartışmada bekçiler bana vurdu. Çok zoruma gitti. Hurdacıdan bir tüfek alıp, içine fişek yerleştirdim. Evden çıkarken anneme ‘Şehit olmaya gidiyorum’ dedim. Kafam iyiydi. Önce havaya ateş ettim. Silah tutukluk yapınca polisler beni yaraladı” diye savunmasını değiştirdi. Duruşma sonucunda, mahkeme heyeti Dursun’a müebbet ve 21 yıl 8 ay hapis cezası verdi.