Polis Minibüsü Ve Otomobil Çarpıştı

KAZA SAAT 19.00’DAN SONRA MEYDANA GELDİ

Kaza, saatin 19.00 sıralarında Konya-Karapınar yolunun 10’uncu kilometresinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 42 BZ 693 plakalı İl Emniyet Müdürlüğüne ait minibüs, kavşaktan dönüş yapmak istediğinde karşı yönden gelen Fahri A. yönetimindeki 07 BPR 219 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçları gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

OTOMOBİLDE BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk müdahalede, otomobilin yolcusunu 73 yaşındaki Sebahat Filiz’in hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobildeki 4 kişi ile minibüste yer alan 7 polis memuru, yapılan ilk müdahaleden sonra kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.