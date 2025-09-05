Polis Olayı İnceliyor, Soruşturma Devam Ediyor

Olay sonrası polis takımları kapsamlı bir inceleme sürecine girdi. Başkomiserin bu eylemi neden gerçekleştirdiği ve arka plandaki sebeplerin aydınlatılması için soruşturma devam ediyor. Elazığ’da Başkomiser Metin K., jandarma personeli Orhan Ö.’yü neden öldürdü? Elazığ’da, Başkomiser Metin K., eve döndüğünde Orhan Ö. ile karşılaşıp onu silahla vurarak hayatını kaybetmesine sebep oldu. Olay, öğle saatlerinde Çaydaçıra Mahallesi’ndeki Elisa Park Konutları’nda gerçekleşti. İddialara göre Metin K., evine döndüğünde eşinin yanında gördüğü Orhan Ö. ile tartışmaya girdi.

TARTIŞMA VE SİLAH

Tartışmanın büyümesi üzerine Metin K., belindeki tabancayı çıkararak Orhan Ö.’ye ateş etti. Kurşunlar Orhan Ö.’ye isabet etti ve ağır yaralanarak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Orhan Ö.’nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay sonrası Başkomiser Metin K. gözaltına alındı ve olayla ilgili geniş bir soruşturma başlatıldı.