Polis Operasyonu, Uyuşturucu Hırsızı Yakalandı

OPERASYONLA UYUŞTURUCU TACİRİ YAKALANDI

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirilen bir polis operasyonunda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen ve hırsızlık suçundan 11 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir cezaevi firarisi yakalandı. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şüpheli kişinin adresine düzenlenen baskında; “106,85 gram bonzai, 3,79 gram metamfetamin, 2,15 gram esrar ve 6 adet payp” ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİ MERCİLERE SEVK EDİLDİ

Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheliler, emniyette yapılan işlemlerinin ardından adli mercilere çıkarıldı. Burada tutuklanarak cezaevine gönderilen zanlıların, uyuşturucu ticareti ile ilgili faaliyetleri detaylı şekilde araştırılıyor.

HUZUR VE GÜVEN ORTAMINI SAĞLAMAK AMACIYLA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kütahya Emniyet Müdürlüğü, kentte huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ettiğini açıkladı. Güvenlik önlemleri artırılarak uyuşturucu ile mücadele azimle devam ediyor.