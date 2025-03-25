Polis Ordu’da Trafik Denetimlerini Sıkılaştırdı

DENETİMLERLE TRAFİK KAZALARI AZALTILMAYA ÇALIŞILIYOR

Ordu’da polis ekipleri, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yaptığı denetimlerde son bir haftada toplam 11 bin 990 araç ve sürücüyü kontrol etti. Emniyet tarafından yapılan açıklamaya göre, bu süre zarfında Ordu genelinde 42 yaralanmalı trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda toplam 67 kişinin yaralandığı bildirildi.

CEZAİ İŞLEMLERİN DETAYLARI

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, trafik kazalarını önlemek için gerçekleştirdikleri denetimlerde 13 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 40 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 30 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten, 76 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 472 sürücüye hız sınırlarını aşmaktan, 106 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 46 sürücüye emniyet kemeri kullanmamaktan ve 59 sürücüye kask kullanmamaktan ceza uyguladı.

TOPLAM KONTROL SAYISI VE SONUÇLARI

Toplamda 11 bin 990 aracın kontrol edildiği denetimlerde, 2 bin 384 sürücüye çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ayrıca, 32 araç trafikten men edildi ve 13 sürücünün sürücü belgesi geri alındı. Denetimlerin devam edeceği ifade edildi.