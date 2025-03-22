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Polis Özel Harekat’ın 42. Yıl Videosu Paylaşıldı

POLİS ÖZEL HAREKATIN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Polis Özel Harekat Başkanlığının kuruluşa 42 yılını kutlamak amacıyla özel bir video hazırlayıp resmi sosyal medya hesabında paylaştı. Bu özel etkinlik, yerel ve ulusal düzeyde duygu ve coşkuyla karşılandı.

VİDEO PAYLAŞIMINDA VURGULANAN DEĞERLER

Yayımlanan videoda, “Polis Özel Harekat vatan, millet, bayrak aşkıyla, cesaretle ve fedakarlıkla 42 yıldır görev başında.” şeklinde anlamlı bir mesaj dile getirildi. Bu açıklama, polis teşkilatının ülkedeki güvenliği sağlama konusundaki kararlılığını ve özverisini ön plana çıkarıyor.

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