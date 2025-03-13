Polis, Sancaktepe’de Gasp Şüphelisini Suçüstü Yakladı

POLİS EKİPLERİ SUÇÜSTÜ YAKALADI

İstanbul Sancaktepe’de, cep telefonunu satın alma bahanesiyle buluşan kişiyi silahla gasp eden bir şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kapsamlı bir çalışma yaptı. Elde edilen bilgilere göre, B.T. (21) adıyla bilinen şüphelinin, cep telefonu ilanı veren kişilere ulaşıp, küçük bir kapora gönderdikten sonra buluştuğu mağdurları silah tehdidi ile soyguna maruz bıraktığı belirleniyor.

POLİSİN STRATEJİK YAKLAŞIMI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, mağdur aracılığıyla yeniden bir cep telefonu ilanı vermek suretiyle şüpheliyle iletişim kurdu. Bu süreçte, polis ekipleri mağdurun yerine geçti. Takip edilen süreçte, şüphelinin Yenidoğan Mahallesi’nde belirtilen buluşma noktası gelerek, yapılan operasyonda suçüstü yakalandı. Şüpheli B.T’nin yakalanma anı, güvenlik kameralarına da yansıdı.

KAYITLARDA ZENGİN SUÇ HİKAYESİ

Yapılan aramada, B.T. üzerinde ruhsatsız bir tabanca ve 19 mermi bulundu. Ayrıca şüphelinin, daha önce 3 dolandırıcılık, 1 genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 2 hırsızlık, 2 tehdit ve 3 kasten yaralama suçundan sabıka kaydı olduğu tespit edildi. Bununla birlikte, 7 Ocak’ta Eyüp Sultan Mahallesi’nde bir işyerine yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği de belirlendi.

MAHKEMEYE SEVK VE TUTUKLAMA

Emniyetteki sorgulamasının ardından B.T., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, suçla mücadele alanında yürütülen çalışmalara önemli bir katkı sağlamış oldu.