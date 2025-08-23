Polis, Şüphelileri Durdurmak İçin Ateş Açtı

ŞÜPHELİLERİN DURDURULMASI

Başakşehir’de, polis tarafından bir denetim noktasında durdurulan iki kişi, polise karşı direnerek kaçmaya çalıştı. Olay gece saatlerinde Bahçeşehir Mahallesi’nde gerçekleşti. Uygulama yapan ekipler, şüpheli bir aracı durdurdu ve araçtan inen iki kişi, polisle karşılıklı çatışmaya girerek kaçmaya başladı.

POLİSİN HAVAYA ATEŞ AÇMASI

Kaçmaya çalışan şüpheliler, polis tarafından durdurulmaya çalışılırken aralarında olayın gidişatı ile ilgili bir diyalog yaşandı. ‘Bir yere gidemezsin, seni vururum’ ifadesi, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Polis, kaçan şüphelileri durdurabilmek için havaya ateş açtı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar durumu kayda alırken, polis ekipleri şüphelileri gözaltına aldı.