Polis, Şüpheliyi Taksim’de Yakaladı

KOVALAMACA OLDU

Taksim İstiklal Caddesi’nde ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçan bir şüpheli ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Dakikalarca süren bu kovalamaca sonucunda şüpheli, Beyoğlu Güven Timleri tarafından çıkmaz sokakta yakalandı. Yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda, 68 suçtan arandığı ve hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen Samet Can C. (25), gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 5 Mayıs Pazartesi akşam saat 16.50 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, polisin cadde üzerinde yürüyen bir kişi hakkında şüphelenerek ‘Dur’ ihtarında bulunmasıyla başlayan süreçte, uyarıları dikkate almayan şüpheli kaçmaya başladı. Beyoğlu Güven Timleri ile şüpheli arasında dakikalarca süren bir kovalamaca başlamış oldu. Şüpheli, çıkmaz sokağa girdiğinde Güven Timleri tarafından yakalandı.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Sametcan C.’nin GBT sorgusunda, 58 ayrı dolandırıcılık suçunun yanı sıra, 2 adet vergi usul kanununa muhalefet ve 3 adet kamu görevlisi olarak kendini tanıtma suretiyle dolandırıcılık suçları yer aldı. Ayrıca 4 adet banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık ve ‘Hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından arandığı tespit edildi. Şüpheliye, 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası verildiği ve 2 bin 200 lira adli para cezasına çarptırıldığı bilgisi de alındı.

TUTUKLANMA İŞLEMLERİ YAPILDI

Emniyette ifadesi alınan Sametcan C., hakında başlatılan adli işlemler sonunda adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.