Polis, Suudi konutunda arama yapacak

İstanbul’da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girişinin ardından kayıplara karışan Cemal Kaşıkçı hakkında polis konsolosluğunun ardından konutta da arama yapılacak.

Dünkü aramalar sonucu alınan numunelerden bazı delillere ulaşıldığı iddia ediliyor.

2 EKİM’DEN BERİ KAYIP

2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girişinin ardından kendisinden bir daha haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili sis perdesi henüz aralanmış değil.

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz önceki gün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, olayın soruşturulması çerçevesinde ortak çalışma grubu oluşturulmasının önemini vurgulamışlardı.

TRT