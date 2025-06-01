Polis Takibinde 4 Şüpheli Yakalandı

KAVGA SONRASI POLİS PEŞİNDE

Çorum’da bir tekel bayisinde yaşanan kavgadan sonra polis ekiplerinden kaçmaya çalışan 4 kişi, yapılan kovalamaca sonucunda yakalandı. Şüphelilerin bulunduğu araçta ruhsatsız bir tüfek ve fişekler ele geçirildi. Olay, Bahabey Caddesi üzerinde gerçekleşti.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olayın başlangıcı, F.K. yönetimindeki 19 AFJ 129 plakalı araçta bulunan S.S., B.U. ve C.S.’nin bilinmeyen bir sebeple tekel bayisinde bulunan şahıslarla tartışmasıyla oluştu. Tartışmanın hızla büyümesi, kavgaya dönüşmesine neden oldu. Dört kişi, tekel bayisindeki kişileri darp ederek olay yerinden araca binip uzaklaştı.

Olayın ardından hemen harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin bulunduğu araca ‘dur’ ihtarında bulundu. Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından araç, Hamidiye Mahallesi 4. Sokak’ta durduruldu. Araçta yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tüfek ve 5 fişek bulundu. Ayrıca, şüphelilerden C.S.’nin de arama kaydının olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan dört şüpheli, ifadelerinin alınması amacıyla emniyete götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.