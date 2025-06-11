Polis Taklidiyle Dolandırıcılık Yapan Tutuklandı

DOLANDIRICILIK FAALİYETİ BELİRLENDİ

Kocaeli’de kendisini polis olarak tanıtıp 950 bin TL’lik dolandırıcılığı gerçekleştiren M.Ö. yakalandı. İzmit ve Gebze ilçelerinde vatandaşları telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan M.Ö.’nün, bu yöntemle toplamda 950 bin TL değerinde ziynet eşyası dolandırıcılığı yaptığı tespit edildi.

OPERASYONLA YAKALANDI VE TUTUKLANDI

M.Ö., İstanbul’da polisin gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.