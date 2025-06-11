Haberler

Polis Taklidiyle Dolandırıcılık Yapan Tutuklandı

DOLANDIRICILIK FAALİYETİ BELİRLENDİ

Kocaeli’de kendisini polis olarak tanıtıp 950 bin TL’lik dolandırıcılığı gerçekleştiren M.Ö. yakalandı. İzmit ve Gebze ilçelerinde vatandaşları telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan M.Ö.’nün, bu yöntemle toplamda 950 bin TL değerinde ziynet eşyası dolandırıcılığı yaptığı tespit edildi.

OPERASYONLA YAKALANDI VE TUTUKLANDI

M.Ö., İstanbul’da polisin gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Ankara Mahkemesi Hükümleri Reddetti

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Sinan Ateş cinayetinde sanıkların istinaf dilekçelerini reddetti. Tetikçi ve azmettirenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, tahliye talepleri ise kabul edilmedi.
Haberler

Survivor’da Finalistler Belli Oldu

11 Haziran'da gerçekleştirilen Survivor All Star 2025 dokunulmazlık oyunuyla birlikte yarı finalistler belirlendi. Yarışmada elenen isimler ve ödül sahibi merak ediliyor. Detaylar haberlerde yer alıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.