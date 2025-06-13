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Polis, TüvTürk İstasyonu’na Operasyon Yaptı

POLİS OPERASYONU GERÇEKLEŞTİ

Kahramanmaraş’ta, TüvTürk Muayene İstasyonu’na yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Elde edilen bilgilere göre, operasyona Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan İstasyon Mahallesi’ndeki TüvTürk Araç Muayene İstasyonu’nda başladı.

VATANDAŞLAR İSTASYONDAN GÖNDERİLDİ

Gerçekleştirilen operasyon sırasında, polisin gözaltına aldığı 3 şahıs belirlenirken, araçlarını muayeneye getiren vatandaşlar, polisler tarafından istasyondan gönderildi. Operasyonla ilgili detaylar henüz paylaşılmadı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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