Polis Uyuşturucu Operasyonları Gerçekleştirdi

İZMİR’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

İzmir’in Çeşme ilçesinde düzenlenen 11 ayrı uyuşturucu operasyonunda, toplamda 23 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün desteklediği, Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yaz dönemi boyunca gerçekleştirilen bu operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDENİN MIKTARLARI

Yapılan operasyonlarda, toplam 264 kök kenevir bitkisi, 12 kilo 788 gram esrar-skunk, 86 gram kokain, 35 sentetik hap ve 3 hassas terazi bulundu. Gözaltına alınan 23 şüphelinin işlemleri tamamlandıktan sonra, 11’i sevk edildikleri adliyede mahkeme tarafından tutuklandı.