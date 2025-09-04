Haberler

Polis Uyuşturucu Operasyonları Gerçekleştirdi

İZMİR’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

İzmir’in Çeşme ilçesinde düzenlenen 11 ayrı uyuşturucu operasyonunda, toplamda 23 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün desteklediği, Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yaz dönemi boyunca gerçekleştirilen bu operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDENİN MIKTARLARI

Yapılan operasyonlarda, toplam 264 kök kenevir bitkisi, 12 kilo 788 gram esrar-skunk, 86 gram kokain, 35 sentetik hap ve 3 hassas terazi bulundu. Gözaltına alınan 23 şüphelinin işlemleri tamamlandıktan sonra, 11’i sevk edildikleri adliyede mahkeme tarafından tutuklandı.

Geleceği Şekillendiren Proje Yarışması Uzatıldı

Samsun'da düzenlenecek 'Geleceğe Yön Veren Kooperatifçilik Fikirleri Proje Yarışması'na katılım süresi, yoğun ilgi nedeniyle 10 Ekim 2025'e kadar uzatıldı ve 90 bin TL ödül verilecek.
Kırtasiye Alışverişi Başladı. 8 Eylül Eğitim Yılı. Veliler Erken Alışveriş Yapıyor. Fiyatlar Müşterileri Memnun Ediyor. Kırtasiyeden Alım Önemli. Sağlıklı Ürünler Tercih Edilmeli

Veliler, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için çocuklarının kırtasiye malzemelerini temin etmek üzere market ve kırtasiye dükkanlarına yoğun ilgi gösteriyor. Fiyatlar sabit kalırken, güvenli ürün seçiminin önemi vurgulanıyor.

