Polis, Uyuşturucu Satıcılarına Baskın Düzenledi

NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE OPERASYONU

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ‘torbacı’ adıyla bilinen uyuşturucu satıcılarına karşı geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Teknik ve fiziki takiplerle birlikte şüpheliler M.K., U.U., E.D., A.S., M.Ç., U.O. ve S.A.’nın kimlikleri tespit edildi.

BASKINLAR VE ELE GEÇİRİLENLER

Planlanan operasyon çerçevesinde, polis ekipleri şüphelilerin adreslerine eş zamanlı olarak baskın yaptı. Yapılan aramalarda, 200 gram bonzai, 10 gram metamfetamin, 400 uyuşturucu hap, 10 gram amfetamin, 20 gram esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi. M.K.’nin evinde, kilerdeki kuru fasulye kovasının içine gizlenmiş halde 100 gram bonzai bulundu.

Operasyon sonucunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorguları sırasında uyuşturucu maddeleri kullandıklarını, ancak satış yapmadıklarını ifade etti. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklandı. Diğer şüpheli S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.