Polis Ve İtfaiye Yardım Etti

DÜŞME OLAYI POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİNİ HAREKETE GEÇİRDİ

Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir apartmanda yalnız yaşayan bir adamın düştüğü bildirildi. Olayın ardından hızlı bir şekilde polis ve itfaiye ekipleri olay yerine ulaştı. Yaralı şahıs, evinden sedye ile alınarak hastaneye taşındı.

OLAYIN DETAYLARI

Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 1959 sokakta bulunan bir dairede yaşayan Serdar Ç. isimli adam, bilinmeyen bir nedenle evinde düştü. Düşme esnasında çığlık atmaya başlayan şahsın sesleri, tüm mahallede yankı buldu. Bu durumu fark eden çevredeki vatandaşlar ve şahıs, derhal yardım için ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, acil durum müdahalesi için harekete geçti.

YARALI ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekipleri, polislerin destekleriyle eve girerek Serdar Ç.’yi yaralı bir şekilde çıkardı. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralı şahıs ambulansla hastaneye götürüldü. Tüm sokakta ve apartmanda büyük bir hareketlilik yaşanırken, yaralı şahsın hastaneye sevk edilmesiyle birlikte hayat normale dönmeye başladı.